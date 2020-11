Eric Corton is vanaf 2021 drie keer per week te horen op radiostation KINK. De voormalige 3FM-dj wil luisteraars enthousiast maken over muziek die ze helemaal niet kennen, zonder belerend te worden. "Ik wil je gewoon laten voelen wat ik voel."

Op vrijdagmiddag tussen 16.00 en 18.00 uur is Corton samen met Michiel Veenstra te horen. "Dan gaan we niet alleen goede muziek draaien, maar elkaar ook met bandjes confronteren waarvan de ander denkt: hè, gadverdamme. Vervolgens gaan we elkaar proberen te overtuigen."

Daarnaast zal Corton op vrijdag altijd één nummer uitkiezen en uitleggen waarom dat een van zijn favorieten is. "Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Het kan om een stukje tekst gaan, een drumpartij of een gitaarsolo, of over de moeite die de zanger heeft om een bepaalde noot te halen. Dat ga ik allemaal fileren en laten horen."

Op zaterdag en zondag is Corton tussen 12.00 en 14.00 uur te horen en wil hij gewoon zoveel mogelijk muziek draaien.

'Als ik Barbra Streisand wil draaien, dan mag dat'

Corton heeft doordeweeks de nodige verplichtingen als acteur en presentator en lijkt door zijn radiowerkzaamheden nu de hele week onder de pannen te zijn. In 2011 nam Corton afscheid van radiozender 3FM, omdat hij juist de flexibiliteit om andere dingen te doen miste. Om niet in diezelfde positie te belanden, heeft hij goede afspraken met de radiozender gemaakt.

"Als ik het live kan doen, doe ik het live. Maar als dat niet gaat, nemen we het op. Op 1 januari om 16.00 uur gaan we de eerste aflevering uitzenden, die is sowieso live."

De samenwerking tussen de dj en KINK werd geïnitieerd toen Corton recentelijk te gast was in een uitzending van KINK-programmadirecteur Veenstra. Corton, die nooit eerder voor KINK presenteerde, voelt zich vooral tot de zender aangetrokken doordat hij mag draaien wat hij wil.

"Alles kan. Als ik Barbra Streisand wil draaien, omdat ik vind dat jij dat om een bepaalde reden moet horen, en vervolgens doorga met Slayer, dan mag dat."

'Zou mooi zijn als KINK een FM-frequentie zou krijgen'

KINK was tussen 1995 en 2011 actief onder de naam KINK FM en is sinds vorig jaar weer te beluisteren via DAB+. Nog nooit was de zender op FM, maar als het aan Veenstra ligt, komt daar ooit verandering in.

In augustus 2022 zouden de FM-frequenties in Nederland eigenlijk opnieuw worden verdeeld, maar de huidige FM-stations willen dat die herverdeling uitgesteld wordt. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) wil stations een noodverlenging van twee tot drie jaar geven, om de door de cornacrisis aangebrachte financiële schade te kunnen herstellen.

Veenstra sprak zich al eerder tegen de verlenging uit. Hij vindt dat de betreffende stations ook op een andere manier geholpen zouden kunnen worden.

Volgens Corton komt KINK anders zeker in aanmerking voor een FM-frequentie: "De zender heeft een duidelijk profiel en er zit genoeg slagkracht achter. Je merkt dat de zender groeit, dus er wordt in een behoefte voorzien. Het zou voor het station heel mooi zijn als dat zou lukken. DAB+ groeit wel, maar ik geloof dat 66 procent van de mensen nog steeds via de FM radio luistert."

Over een eventuele directe strijd om een FM-frequentie tussen KINK en het noodlijdende 3FM - Cortons eerdere werkgever - wil de Penoza-acteur niet speculeren.

"Die strijd komt er ook niet, want 3FM is een publieke zender. Het enige wat ik nu kan en wil doen, is een mooi programma maken voor KINK. Mijn radiowieg stond heel lang bij 3FM, maar dat is niet meer het station waar ik nu op zou passen. Daar wordt een andere doelgroep bediend. Ik word 52. De luisteraars van KINK zijn grotendeels wat jonger, maar komen wel uit dezelfde muzikale hoek."

"Maar ik beschouw dat op dit moment niet als een wedstrijd. Maar de instelling die ik destijds had en nu nog steeds heb, is hetzelfde: laten horen wat er allemaal gemaakt wordt, ongeacht wat je er uiteindelijk van gaat vinden."