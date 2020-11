Karin Bloemen gaat tienermoeders bijstaan in een nieuw seizoen van Vier Handen Op Eén Buik. De zestigjarige cabaretier is een van de vijf nieuwe bekende moeders in het televisieprogramma, meldt BNNVARA donderdag.

Ook zangeres Trijntje Oosterhuis, schrijfster Heleen van Royen, mediapersoonlijkheid Bibi Breijman en presentatrice Jaimie Vaes debuteren in het programma. Zij hebben net als presentatrice Tatum Dagelet en actrice Soundos El Ahmadi, die na een lange afwezigheid terugkeren, een tienermoeder onder hun hoede.

In Vier Handen Op Eén Buik laten zeven aanstaande moeders zien hoe zij zich voorbereiden op het moederschap. Ze worden daarbij bijgestaan door een bekende Nederlander die ook moeder is. De sterren zijn aanwezig tijdens de zwangerschap, bij de bevalling en volgen ook de nasleep.

Vier Handen Op Eén Buik is sinds 2013 te zien op televisie. In 2018 was het programma nog omstreden, omdat uit berichtgeving van NRC bleek dat de tienermoeders een boete van 5.000 euro moesten betalen als ze tijdens de opnames zouden afhaken. BNNVARA schrapte daarop de controversiële passage uit het contract.

Het zevende seizoen van Vier Handen Op Eén Buik is vanaf 1 december elke dinsdag om 20.25 uur te zien op NPO3.