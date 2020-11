Ruben Terlou heeft een vierde serie over China en haar inwoners gemaakt, maar voor De wereld van de Chinezen reisde hij niet af naar het land. In de zevendelige VPRO-reeks staan namelijk Chinezen die elders woonachtig zijn centraal.

In De Wereld van de Chinezen gaat Terlou onder meer op bezoek bij Chinezen in Kenia, Cambodja, Servië, de Verenigde Staten en in Nederland, om erachter te komen wat hun beweegredenen zijn om een bestaan in het buitenland op te bouwen.

De 35-jarige Terlou maakte eerder voor de VPRO de documentairereeksen Langs de oevers van de Yangtze (genomineerd voor de Zilveren Nipkowschijf), Door het hart van China en Chinese dromen.

De eerste aflevering van De wereld van de Chinezen is zondag 10 januari om 20.20 uur te zien op NPO2.