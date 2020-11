Het Big Brother-huis voor de editie van volgend jaar staat in Amsterdam, bevestigt een woordvoerder van producent EndemolShine donderdag aan NU.nl na berichtgeving van Shownieuws.

Het huis wordt momenteel opgebouwd op een parkeerterrein tussen de Johan Cruijff ArenA en het kantoor van EndemolShine. De opnames starten binnenkort. Op 4 januari begint de serie met een liveshow die de De Start van Big Brother heet.

Volgens de zegsvrouw is het Big Brother-huis straks de "meest veilige plek van de wereld". "Er zijn megaveel coronaprotocollen waaraan we ons houden. Iedereen wordt voor de start van de opnames getest op het coronavirus, zoals we eerder ook bij grote producties hebben gedaan."

Aan Big Brother doen volgend jaar zes Nederlanders en zes Belgen mee en het programma duurt honderd dagen. Tijdens het experiment worden de kandidaten een voor een weggestemd.

Na de eerste liveshow op 4 januari is het programma dagelijks te zien op RTL 5 en de Belgische zender VIER. Via streamingdienst Videoland is 24 uur per dag een livestream te volgen. Big Brother zendt bovendien elke week een liveshow uit. De presentatie daarvan is in handen van Geraldine Kemper en Peter Van de Veire. Zij presenteren aan het einde van het seizoen ook de finale.

Big Brother was van 1999 tot 2006 in verschillende seizoenen en versies op de Nederlandse televisie te zien. Het programma is inmiddels in 66 landen uitgezonden en verschijnt nog steeds in een aantal landen.