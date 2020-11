Omroep ZWART heeft het benodigde ledenaantal van vijftigduizend bereikt. Iedereen in Nederland kan onder bepaalde eisen een eigen omroep beginnen. Maar welke eisen zijn dat en hoe kan een aspirant-omroep daaraan voldoen?

Om de vijf jaar mogen nieuwe omroepen proberen een uitzendvergunning te bemachtigen. Eerst moet echter de status van aspirant-omroep bereikt worden. Daarvoor dient er aan de eis van minimaal 50.000 leden worden voldaan.

Een lid moet zestien jaar of ouder zijn en in Nederland wonen. Bovendien dient er jaarlijks minimaal een bedrag van 5,72 euro voor het lidmaatschap betaald te worden.

Dat is echter nog niet genoeg. Naast het minimale aantal leden, moet een omroep ook van toegevoegde waarde zijn voor het huidige omroepbestel. Met andere woorden: Omroep Zwart moet programma's maken die op dit moment niet door andere omroepen worden gemaakt of uitgezonden en een doelgroep bereiken waar andere omroepen zich niet of in onvoldoende mate op richten.

Als Omroep Zwart aan deze eisen voldoet, brengt het Commissariaat voor de Media een advies daarover uit aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Arie Slob. Ook de publieke omroep en de Raad voor Cultuur hebben hier nog iets over te zeggen. Tot 1 augustus 2021 hebben zij samen tijd om een besluit te vormen.

Op 1 januari 2022 start de nieuwe concessieperiode

Als Omroep Zwart de status van aspirant-omroep uiteindelijk heeft gekregen, hoeft de omroep vervolgens een jaar later niet langer in totaal 150.000 leden aan zich te binden om door te kunnen gaan. Begin november stemde de Tweede Kamer namelijk in met een nieuwe mediawet, die bepaalt dat het behouden van vijftigduizend leden volstaat om in het publieke omroepbestel te blijven. De kamer wil dat het bestel op die manier open blijft voor nieuwe toetreders.

Op 1 januari 2022 start vervolgens de nieuwe concessieperiode waarvoor de vergunningen worden verleend.

Omdat op dit moment een maximum is ingevoerd van zes uitzendvergunningen, lijken nieuwe omroepen op den duur wel verplicht te worden onderdak te zoeken bij een bestaande omroep. De PvdA heeft echter een motie ingediend om ervoor te zorgen dat meerdere, verschillende omroepen als het ware met elkaar kunnen 'samenwonen'. Hierdoor zou de identiteit van de verschillende omroepen gewaarborgd moeten worden.