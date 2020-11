Het achtste seizoen van Heel Holland Bakt gaat op 27 december van start. Jurylid Janny van der Heijden kondigt dit donderdag aan in een video op de Instagram-pagina van het programma.

"Ik heb een datum om in je agenda te zetten. 27 december december starten wij met een nieuw seizoen Heel Holland Bakt", aldus Van der Heijden.

Voor het achtste seizoen van het populaire bakprogramma moesten wegens de coronamaatregelen enkele aanpassingen worden gedaan. Zo is de tent waarin de bakkers hun opdrachten maken, twee keer zo groot, zodat er 1,5 meter afstand gehouden kan worden.

Van der Heijden neemt tijdens het achtste seizoen wederom samen met Robèrt van Beckhoven plaats in de jury. Het programma wordt weer gepresenteerd door André van Duin.

Het programma van Omroep MAX was in februari voor het laatst op televisie te zien. Toen zagen 3,8 miljoen kijkers hoe Anouk Glaudemans tot winnares van het zevende seizoen werd uitgeroepen. In oktober werd er een seizoen van Heel Holland Bakt Kids uitgezonden.