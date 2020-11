Omroep ZWART behaalde woensdag het benodigde aantal leden om als aspirant-omroep toegelaten te worden tot het publieke omroepbestel. Medeoprichter Akwasi spreekt donderdag in gesprek met NU.nl van "een grote overwinning voor heel Nederland".

"Deze 50.000 leden zijn niet alleen een statement, maar ook een actie. Dat betekent ontzettend veel. We kunnen het publieke bestel bereiken. We krijgen de kans om een inhaalslag te maken", aldus Akwasi.

Omroep ZWART kent een lange aanloop. Al in 2010 speelde Akwasi met het idee een eigen omroep te beginnen. Maar dat vond hij destijds meer een project voor wanneer hij de veertig was gepasseerd. Nu staat hij op zijn 32e al op de drempel van het Nederlandse publieke omroepbestel.

"Nelson Mandela heeft ooit gezegd: 'It always seems impossible, until it's done.' Veel mensen in mijn directe omgeving zeiden: 'Het gaat niet lukken, waar ben je nou mee bezig?' Maar er waren ook een aantal mensen, hele belangrijke en invloedrijke mensen, die zeiden: 'Wow, dit is een goed idee. Ik sta hier achter, laat maar weten wat ik kan doen en dan kom ik helpen. I got your back.'"

Omroep ZWART brak woensdag dus door de ledengrens van 50.000 heen, de teller stond donderdagochtend al op bijna 53.000. Dat is meer dan genoeg om aan een van de belangrijkste eisen voor een aspirant-omroep te voldoen. Een andere belangrijke voorwaarde is dat de omroep in wording zich in zijn programma's moet onderscheiden van reeds bestaande omroepen.

Eerder sprak Akwasi al van een alternatief journaal, waarin een meer diverse kijk op de wereld moet worden gehanteerd. Daarnaast lijkt het hem leuk een geschiedenisprogramma te maken waarin middelbare scholieren samen over historische gebeurtenissen filosoferen. "De meeste historici die ik op televisie zie zijn grijs."

'Ik ben niet opgegroeid met Tik Tak of Sesamstraat'

Akwasi, die de omroep samen met Gianni Grot initieerde, wil dat ZWART voor iedereen televisie maakt. Maar hij spreekt ook expliciet de inwoners van Nederland aan, die door hun achtergrond en familiegeschiedenis niet alleen met de Nederlandse (televisie)cultuur zijn groot geworden.

"Ik ben niet opgegroeid met Tik Tak of Sesamstraat. Ik ben opgegroeid met Children's BBC, CBeebies. Ik ben een geboren en getogen Nederlander, maar wij spraken thuis vooral Engels en Ghanees. Ik ben dus opgegroeid in een andere wereld binnen Nederland. Daarin ben ik niet alleen. Dat is een grote groep die behoefte heeft aan andere narratieven en verhalen, gemaakt door mensen die je niet zo vaak hoort of ziet."

In het gesprek komt de BBC vaker terug. Voor Akwasi, die zichzelf "een kind van de NPO" noemt, is de Britse omroep een groot voorbeeld. "Zij lopen mijlenver op Nederland en de NPO vooruit en bereiken een immense melange aan mensen. Ik laat me graag door hen inspireren. Of je nou een van de vier miljoen mensen bent met een beperking of een van de bijna twee miljoen mensen met een Aziatische afkomst, ZWART is er voor iedereen."

'ZWART moet een plek voor nieuw talent zijn'

Nu het vereiste ledenaantal is bereikt, moet de omroep begin 2021 een beleidsplan indienen. Daarin moeten de initiatiefnemers hun programma ideeën uitwerken. Het Commissariaat voor de Media toetst het voorstel daarna en stuurt het door naar de NPO, de Raad voor Cultuur en de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Samen nemen ze een besluit over welke nieuwe omroepen zich mogen bewijzen in het bestel. Aan goede programmavoorstellen heerst bij ZWART geen gebrek, zegt Akwasi.

"Daar maak ik me helemaal niet druk om. Waar ik me wel druk om maak is hoe je achter de schermen een goede redactie met verschillende mensen samenstelt, die de programma's daadwerkelijk kunnen maken. Ik probeer bijvoorbeeld vijf presentatoren te zoeken van Aziatische komaf. Kun jij die noemen? Dat is ontzettend lastig, maar wij kunnen daarvoor zorgen. Ze zijn er wel, maar we moeten ze vinden. ZWART moet ook een plek zijn voor nieuw talent, een kweekvijver binnen de NPO."