Prins William heeft gereageerd op het nieuws dat de BBC een onderzoek start naar de totstandkoming van het televisie-interview met zijn moeder, prinses Diana. De hertog van Cambridge vindt het een goed besluit, zo laat hij woensdag weten volgens Britse media.

"Dit onafhankelijke onderzoek is een stap in de goede richting", laat de prins in een verklaring weten. "Het moet de waarheid boven tafel brengen over de werkelijke omstandigheden die hebben geleid tot het Panorama-interview en de daaropvolgende beslissingen die destijds door de BBC zijn gemaakt."

Woensdag werd bekend dat een voormalig opperrechter het onderzoek gaat uitvoeren.

Ruim een week geleden meldde de BBC, die het interview uit 1995 uitzond, een onderzoek te starten naar de totstandkoming. Diana's broer Charles Spencer beweert dat journalist Martin Bashir, die voor het interview met de prinses in gesprek ging, heeft gelogen om haar mee te laten werken aan de uitzending.

Volgens Spencer zijn er bankafschriften vervalst om te doen voorkomen alsof mensen van het Britse hof waren omgekocht. De verklaringen beweerden ten onrechte dat twee hovelingen door de veiligheidsdiensten werden betaald voor informatie over Diana en prins Charles.

Hierdoor zou Diana eerder geneigd zijn geweest om voor de camera's van het programma Panaroma te verschijnen en haar verhaal te vertellen. In het beroemde en controversiële interview zei de prinses dat "zij met z'n drieën in het huwelijk zaten", verwijzend naar de relatie van prins Charles met Camilla Parker-Bowles. Diana en Charles waren destijds uit elkaar, maar nog niet gescheiden.

Het interview, dat in november 1995 werd uitgezonden, trok een recordaantal van 22,8 miljoen Britse kijkers. Het gesprek betekende voor Bashir de doorbraak. Diana en Charles scheidden kort daarna. De prinses overleed in 1997 aan de gevolgen van een auto-ongeluk.