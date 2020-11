Floortje Dessing is blij dat ze met Floortje Blijft Hier een programma kan maken in eigen land, maar mist haar reizen naar het buitenland wel.

"Een deel van mij hoort hier, het deel met familie en vrienden", legt de vijftigjarige programmamaker uit in Veronica Magazine.

"Maar een ander deel van mij ligt in het buitenland. Het deel dat anderen vinden in hun gezinsleven. Dat deel van mijn identiteit is nu weg en dat mis ik. Dat hoort gewoon bij mij, want ik ben letterlijk een oude zwerver: ik heb moeite met regelmaat en ritme, ik ben daar niet voor gemaakt. Doordat ik zo veel weg was, werd elke poging tot ritme doorbroken doordat ik toch wel weer een wild, woest avontuur ging meemaken."

Toch ontdekte Dessing dat dat laatste ook in Nederland mogelijk is. "Ik was afgelopen weekend nog in mijn eentje in Zuid-Limburg, zat daar in een of ander hotelletje slap te ouwehoeren met de eigenaar, reed er door de heuvels en beleefde zo mijn eigen miniavontuurtje."