Omroep ZWART heeft 50.000 leden en voldoet daarmee aan een van de belangrijkste criteria om als aspirant-omroep zendtijd te krijgen in het publieke omroepbestel. Dat laat medeoprichter Akwasi woensdag weten op Twitter.

Naast deze voorwaarde moet een aspirant-omroep zich onderscheiden van andere omroepen. Akwasi zei recentelijk in Jinek dat hij onder meer een alternatief journaal wil maken.

"Ik wil een toevoeging op het journaal, met voor nu als werktitel: Journaal op Zwart. Daarin laten wij werelden binnen Nederland zien die je normaal gesproken niet ziet."

"Wist je dat de NOS twee correspondenten heeft voor 45 landen in Afrika? Dat is van de zotte en dat willen wij veranderen, want onze redactie bestaat uit de wereld."

Het Commissariaat voor de Media zal controleren of de omroep aan alle voorwaarden voldoet.