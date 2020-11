Dolly Parton zal zeer waarschijnlijk de cover van de Playboy sieren als ze in januari 75 jaar wordt. Een werknemer van het tijdschrift laat aan TMZ weten dat de eerder geuite wens van de zangeres werkelijkheid kan worden.

In maart van dit jaar zei Parton in een Australisch interviewprogramma dat ze graag nog eens op de cover van het beroemde naaktblad zou willen staan. Haar 75e verjaardag leek haar daar wel het geschikte moment voor.

Playboy lijkt daar nu wel oren naar te hebben, schrijft TMZ. De veelbekroonde zangeres was in 1978 voor het eerst in het blad te zien. Het ging destijds om een naaktreportage.

Het is niet duidelijk of Parton nu opnieuw volledig uit de kleren zou willen gaan. In 60 Minutes zei ze daarover: "Misschien. Mijn borsten zijn nog steeds hetzelfde."

De oudste vrouw die ooit door het blad werd gefotografeerd, Victoria Valentino, was 77.