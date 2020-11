Conan O'Brien gaat na tien jaar stoppen met zijn dagelijkse late night-talkshow Conan op de Amerikaanse zender TBS, meldt Variety. De Ierse presentator krijgt een wekelijks programma op HBO Max.

Hiermee verlengt hij zijn samenwerking met HBO. "In 1993 kreeg ik van Johnny Carson het beste advies van mijn carrière: 'Ga zo snel mogelijk naar een streamingplatform.' Ik ben blij dat ik mag blijven doen wat het ook is dat ik doe op HBO en ik kijk uit naar een gratis abonnement", aldus O'Brien.

O'Brien maakte 28 jaar lang late night-talkshows, waaronder The Tonight Show. Zijn huidige programma Conan wordt sinds 2010 uitgezonden.

De talkshowhost zal nog tot en met 21 juni 2021 te zien zijn op TBS. Het is nog niet bekend wanneer zijn nieuwe programma te bekijken is op HBO Max. Zijn reisprogramma Conan Without Borders zal te zien blijven op TBS.