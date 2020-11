Ruud de Wild vindt dat zijn sidekicks Cielke Sijben en Thijs Maalderink "op het allerbeste moment" zijn gestopt met De Wild in de middag, zegt de radio-dj dinsdag in zijn uitzending.

Vorige week werd bekend dat Sijben en Maalderink per direct zijn gestopt als sidekicks.

Dinsdag lichtte De Wild hun plotselinge vertrek toe. "Er is afscheid genomen van Cielke en Thijs door KRO-NCRV. Ze werken hier ook niet meer, terwijl dat wel het plan was. We zouden namelijk de komende tijd met elkaar gaan uitvinden hoe we een nieuw programma zouden gaan maken. Dat programma zou in januari beginnen. Dat kwam heel lelijk op straat te liggen en dat heeft ertoe geleid dat we eerder gingen stoppen", aldus de radio-dj.

"Ik heb onwijs leuk gewerkt met Thijs en Cielke, maar op een gegeven moment gaan mensen hun eigen weg en dat is alleen maar mooi. We zijn volgens mij nu op het allerbeste moment gestopt met elkaar. Er komt een ander soort programma aan, ik ga iets anders doen in m'n leven. Daarover binnenkort meer."

Sijben was sinds 2017 verbonden aan De Wild in de middag. Maalderink kwam er eind 2018 bij, toen hij Martijn Bruggeman opvolgde.