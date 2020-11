De technische storing waar de NOS dinsdag mee kampte, werd veroorzaakt door een defecte schakeling van een accu, laat de omroep weten. Hierdoor werden de televisie-uitzendingen verstoord en kon de website niet ververst worden.

Als het stroomnet het begeeft, duurt het dertig seconden voor de noodaggregaten aangaan, laat een woordvoerder van de NOS weten. "Die hebben ons in het verleden meerdere malen geholpen bij technische storingen." Een schakeling van de accu bleek kapot, waardoor na die dertig seconden alles uitging.

"Toch hebben de noodprocedures voor storingen goed gewerkt. Binnen twee uur konden er weer berichten op de site geplaatst worden en binnen drie uur waren we weer op televisie", aldus de woordvoerder.

De problemen ontstonden dinsdag vroeg in de ochtend, waardoor de vroege televisiejournaals en radio-uitzendingen geen doorgang konden vinden. Ook waren er problemen met de website en Teletekst.

De uitzendingen werden daarom tijdelijk verzorgd vanuit de studio in Den Haag in plaats vanuit die in Hilversum. Op NPO2 waren eerder op de ochtend ter vervanging van het NOS Journaal beelden uit de studio van NPO Radio 1 te zien.