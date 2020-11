Yvon Jaspers gaat voor een kerstspecial van Boer zoekt Vrouw in gesprek met de kandidaten uit de recentste reeks van het datingprogramma. Onder anderen boer Annemiek, Geert en Bastiaan zullen vertellen hoe het hen is vergaan in de afgelopen maanden.

"Het enige dat we kunnen doen is ons richten op wat er nu wél kan", zegt Jaspers over de huidige coronatijd.

"Voor Boer zoekt Vrouw betekent dat dat we kunnen terugkijken op een bewogen jaar. We duiken weer even de logeerweken in toen van corona nog geen sprake was en kijken, weliswaar op afstand, samen onder de boom naar hoe het nu met onze boeren gaat."

Jaspers ontvangt Annemiek, Jan, Bastiaan, Geert en Geert-Jan in het museumdorp in het Friese Allingawier. Dit is dezelfde plek waar de kandidaten hun speeddates hadden. Ook de vijf boeren die in een online serie werden gevolgd, komen aan bod.

Alleen kandidaten Bastiaan en Milou zijn nog samen. Jan en Nienke zijn inmiddels uit elkaar. De overige drie boeren vonden gedurende de opnames geen liefde.

De Boer zoekt Vrouw-kerstspecial is vrijdag 25 december om 21.40 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO1.