Het nieuwe seizoen van Big Brother, waarvan de wekelijkse liveshows worden gepresenteerd door Geraldine Kemper en Peter Van de Veire, begint op 4 januari.

Kemper vertelde eerder deze week in De Coen en Sander Show dat er zeven Nederlanders en zeven Belgen meedoen aan het programma en dat het huis in Nederland staat.

Big Brother begint het nieuwe seizoen met een liveshow die de De Start van Big Brother heet. Vervolgens is het programma dagelijks op RTL 5 en de Belgische zender VIER te zien. Via Videoland is zelfs 24 uur per dag een livestream te volgen.

Het experiment duurt in totaal honderd dagen en de kandidaten worden een voor een weggestemd. De startdatum wordt op een later tijdstip bekendgemaakt. Kemper en haar Vlaamse collega Van de Veire zijn eens per week in de liveshow Big Brother: Live te zien. Ook nemen ze aan het einde van het seizoen de presentatie van de finale op zich.

Big Brother was van 1999 tot 2006 in verschillende seizoenen en versies op de Nederlandse televisie te zien. Het programma is inmiddels in 66 landen uitgezonden en is in een aantal landen nog steeds te zien.

Kemper maakte in 2019 de overstap van BNNVARA naar RTL. Bij RTL maakte ze eerder een seizoen van Expeditie Robinson, dat op Videoland te zien was. Momenteel is ze ook te zien met haar eigen programma Geraldine en de Vrouwen. Van de Veire is in België vooral bekend als radio-dj bij MNM.