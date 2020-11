De NOS kampt dinsdagochtend met een technische storing in de stroomvoorziening van het NOS-gebouw in Hilversum, meldt de omroep via Twitter. Hierdoor zijn er geen televisie-uitzendingen mogelijk en is de website niet actueel.

De NOS radio-uitzendingen gaan gewoon door. De omroep zegt hard te werken aan een oplossing.

Via een woordvoerder laat de NOS aan NU.nl weten een cyberaanval uit te sluiten. Het is nog niet bekend wanneer de televisie-uitzendingen kunnen worden hervat.

Hoofdredacteur Marcel Gelauff van NOS Nieuws laat op NPO Radio 1 weten dat de storing "echt in het NOS-gebouw zit". Op termijn zal volgens de hoofdredacteur moeten worden uitgezocht waarom de noodsystemen onvoldoende hebben gewerkt.

De NOS laat rond 7.30 uur via Twitter weten dat de systemen van Teletekst en de NOS-website weer gedeeltelijk werken.

Volgens de NOS ontstonden de problemen kort voor 5.00 uur dinsdagochtend. Toen was er ook een verstoring op de radio. Sinds 6.00 uur is de NOS weer te horen op de radio.