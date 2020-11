De NOS kampt dinsdagochtend met een technische storing in de stroomvoorziening van het NOS-gebouw in Hilversum, meldt de omroep via Twitter. Hierdoor zijn er geen televisie-uitzendingen mogelijk en is de website niet actueel.

De NOS radio-uitzendingen gaan vooralsnog gewoon door. De omroep zegt hard te werken aan een oplossing.

Dit bericht wordt snel aangevuld.