Twan Huys gaat aan de slag voor KRO-NCRV, waar hij vanaf mei weer te zien zal zijn als presentator van interviewprogramma College Tour. Dat meldt de presentator maandagavond in talkshow M. Huys noemt het "een langgekoesterde wens".

Het is nog niet bekend wie in het nieuwe seizoen van College Tour, dat voorheen werd uitgezonden door NTR, te gast zullen zijn. "We gaan nu op zoek naar gasten en dan zijn we er weer", aldus Huys.

Eind juli sprak Huys al zijn ambitie uit om zijn interviewprogramma College Tour terug op televisie te brengen. "Het heeft zoveel mooie gesprekken opgeleverd, met gasten waarvan ik nooit had gedacht dat ze zich ooit in Nederland twee uur lang zouden laten interviewen door mij en studenten", zei hij toen in het programma Volgspot op NPO Radio 5.

Huys presenteerde het programma tussen 2007 en 2018. Hij moest er echter mee stoppen toen hij de overstap maakte naar RTL om het praatprogramma RTL Late Night te presenteren. Door RTL werd het programma, voorheen gepresenteerd door Humberto Tan, na vijf maanden geannuleerd.

Matthijs van Nieuwkerk presenteerde in 2019 één reeks College Tour; daarna was het programma niet meer te zien.