Caroline Tensen is binnenkort opnieuw in het programma Wie ben ik? te zien. RTL laat maandag aan NU.nl weten dat de spelshow na een jaar weer terugkeert op de zender.

Van 1990 tot 1999 presenteerde Tensen Wie ben ik? ook op de commerciële zender. Het programma verhuisde daarna naar SBS.

Tensen stapte in 2019 over van de publieke omroep, waar ze sinds 2007 onder contract stond, naar RTL en was toen wederom te zien in Wie ben ik?. Na de terugkeer van het programma op RTL keken gemiddeld zo'n 800.000 mensen naar de uitzendingen.

Teamcaptains Ruben Nicolai en Tijl Beckand zullen binnenkort weer naast Tensen in de spelshow te zien zijn. Het is nog niet bekend vanaf wanneer de show weer uitgezonden wordt.