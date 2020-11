Voormalig president van de Verenigde Staten Barack Obama gaat in het actualiteitenprogramma Nieuwsuur in gesprek met schrijver Tommy Wieringa. Aanleiding voor het gesprek zijn de memoires van Obama, zo laat omroep NTR maandag weten.

Obama brengt op dinsdag het bijna achthonderd pagina's tellende eerste deel van zijn memoires uit, dat de naam A Promised Land draagt. Om het boek aan de man te brengen gaat de voormalig president in gesprek met vijf hoofdrolspelers in de literaire wereld uit verschillende Europese landen. Zo spreekt hij in Spanje met auteur Isabel Allende.

Het gesprek tussen Obama en Wieringa vond plaats in Washington en ging onder meer over het schrijverschap en de huidige politieke situatie in de VS.

Het gesprek dat Wieringa, bekend van boeken als Joe Speedboot, Caesarion en Dit zijn de namen en als columnist van NRC Handelsblad, voerde met Obama is op dinsdag 17 november om 21.30 uur te zien op NPO2. Op dezelfde dag verschijnt A Promised Land.