Mattie Valk moet zijn ochtendshow op Qmusic de komende tijd vanuit huis presenteren. De dj heeft contact gehad met een coronapatiënt, meldde hij maandag.

Valk moet in totaal tien dagen in quarantaine verblijven. Het is niet bekend of Valk zich heeft laten testen.

Valk zal het programma de komende dagen vanuit zijn appartement in Rotterdam gaan presenteren, terwijl medepresentator Marieke Elsinga gewoon in de studio in Amsterdam kan werken.

Eerder moest ook Radio 2-dj Ruud de Wild besluiten om vanuit huis te gaan werken. De Wild liep wel een coronabesmetting op en moest daarnaast enkele dagen een invaller voor het programma De Wild in de Middag op laten trommelen, omdat hij zich niet goed voelde.