De NTR blijft achter de keuze van Het Sinterklaasjournaal staan om het fictieve dorp Kruisigem te introduceren. "Ongepast", vonden veel christenen, maar de omroep vertelt aan de NOS dat het nooit de intentie is geweest om mensen te kwetsen.

Afgelopen week was te zien hoe verslaggever Jeroen in Het Sinterklaasjournaal het fictieve dorpje Kruisigem bezocht. Vooral de combinatie van de plaatsnaam en een crucifix op de achtergrond stuitte op veel onbegrip bij christenen. Volgens hen werd er een verband gelegd met de voor christenen beladen kreet 'Kruisig hem'. In de Bijbel wordt hiermee opgeroepen tot de dood van Jezus.

ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers noemde het fragment "heel pijnlijk" en vond het niet respectvol jegens christenen. "De NTR zegt er 'speciaal voor iedereen' te zijn, maar blijkbaar niet voor christelijke gezinnen", stelt hij in een tweet.

De NTR nuanceert de kritiek echter. "Over humor valt te twisten, dat blijkt maar weer eens", stelt een woordvoerder. "Wat ons betreft mag het schuren, maar het is nooit de bedoeling om mensen te kwetsen."

De omroep benadrukt dat zowel complimenten als kritiek naderhand worden meegenomen in de evaluatie van het programma. "Zoals we dat de afgelopen jaren ook steeds hebben gedaan."