StukTV heeft Lil' Kleine gediskwalificeerd omdat hij de spelregels in het programma Het Jachtseizoen heeft overtreden. De aflevering zorgde voor een stortvloed aan kritiek en mede daardoor besloten de YouTubers actie te ondernemen.

In het spel ontsnappen bekende Nederlanders zogenaamd uit de gevangenis en moeten zij ervoor zorgen dat ze zo lang mogelijk uit de handen blijven de jongens van StukTV.

Daaraan zitten echter regels verbonden, waaronder het niet langer dan twintig minuten in dezelfde auto zitten, maar Lil' Kleine hield zich daar echter niet aan. Ook was er kritiek op het rijgedrag van de 26-jarige rapper, die aangaf 200 kilometer per uur te rijden op plekken waar de maximumsnelheid 30 kilometer per uur was.

De makers van StukTV besloten zaterdagavond dan ook om Jorik Scholten, zoals de rapper eigenlijk heet, te diskwalificeren. De video is in minder dan 24 uur tijd al meer dan een miljoen keer bekeken.