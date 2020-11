Maar liefst 2.225.000 kijkers zagen zaterdag hoe Sinterklaas zaterdagmiddag aankwam in het fictieve plaatsje Zwalk, zo blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. De intocht trok dit jaar meer kijkers dan een jaar geleden; in 2019 stemden nog ruim 1,7 miljoen mensen af op het evenement.

De fictieve stad Zwalk, waar Matthijs van Nieuwkerk de burgemeester van speelde, werd gekozen als aankomstplek zodat ouders en kinderen niet zouden proberen de intocht in het echt te gaan bekijken. Deze maatregel werd genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De intocht van Sinterklaas was het best bekeken programma van de zaterdag. Op de tweede plaats eindigde het NOS Journaal van 20.00 uur (2.200.000 kijkers) en op plek drie het RTL 4-programma Oh, Wat Een Jaar! (ruim 1,6 miljoen kijkers).

De sinterklaasintocht was niet het enige sinterklaasprogramma in de top 25 van meest bekeken programma's. Zo eindigde het Sinterklaasjournaal met ruim een miljoen kijkers op de tiende plek. Ook de special De Zak van Sinterklaas, waarin zeven bekende Nederlanders vervroegd Pakjesavond vierden, eindigde in de top 25. Met 971.000 kijkers staat het programma op de twaalfde plek.