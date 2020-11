De finale van het enorm populaire The Masked Singer is vrijdagavond gewonnen door Jan Dulles. In gesprek met NU.nl vertelt de frontman van de 3JS dat zijn omgeving eigenlijk al gelijk wist dat hij verscholen zat in het pak van 'Neptunus'.

The Masked Singer, dat vrijdagavond door bijna 4 miljoen mensen is gezien, was ook een hit in Dulles' woonplaats Volendam. "Ik loop elke dag door het dorp om boodschappen te doen, iedereen begint erover", vertelt de zanger.

"Iedereen in Volendam kent mijn stem goed, ook in het Engels, dus die wisten gelijk dat ik in Neptunus zat. Ik mocht niks vertellen, dus maakte ik er maar een geintje van. 'Ik heb geen idee waar je het over hebt!'."

Enkele mensen heeft Dulles wel in vertrouwen genomen. "Ik heb het wel moeten vertellen tegen mijn collega's van de 3JS, omdat ik dingen in mijn agenda moest blokken. Natuurlijk heb ik het ook thuis verteld en ik heb het ook niet geheim kunnen houden voor mijn schoonouders."

Die komen vaak op bezoek bij Dulles' gezin, maar de zanger was regelmatig afwezig voor opnames. "Dus elke keer als ze op bezoek waren en ik was er niet, moest mijn vriendin een smoesje verzinnen. Dan ontstaat een rare situatie, anders denken ze misschien dat ik stoute dingen aan het doen ben, haha. Wel wilde ik graag geheim houden dat ik de finale heb gehaald en gewonnen. Het is toch leuk als ze dat pas tijdens de uitzending ontdekken."

Dulles in het pak van 'Neptunus'. (foto: Laura Oldenbroek)

'Hij zei gelijk: 'Dat is ome Jan'

De zanger moest aanvankelijk even nadenken toen hij voor het programma werd gevraagd, maar dankzij zijn collega Jaap Kwakman werd hij over de streep getrokken.

"Ik vroeg aan Jaap of hij het vorig jaar gezien had. Tot mijn verbazing was dat zo, hij vertelde dat zijn kinderen het zo leuk vonden. Toen dacht ik: hoe leuk zou het zijn als Jaap met zijn kinderen kijkt, ik mijn masker af doe en hij ontdekt dat ik het ben? Voor de eerste uitzending heb ik de reacties van mijn neefje en nichtje laten filmen, ik vond het leuk om te zien hoe zij reageerden. Mijn neefje van zes hoorde één zin en zei gelijk: 'dat is ome Jan!'."

De zanger werd gehuld in het pak van Neptunus, de god van de zee. Ondanks dat Dulles het een prachtig pak vindt, was het niet erg comfortabel om in op te treden. "Het is lastig om 'm aan te trekken, het masker zit heel strak om het hoofd, je hebt een groot gewaad aan... Het is een prachtig mooi pak, maar vooral als je stilstaat. Als je gaat lopen of dansen, dan oogt het lomp. Ik moest ook dansjes doen en dat ik deed ik allemaal best goed, maar met die jurk eroverheen is dat moeilijk te zien."

Tijdens zijn deelname bracht 'Neptunus' pophits ten gehore als Lose Somebody van One Republic en What a Man Gotta Do van de Jonas Brothers, nummers die ver afliggen van het repertoire van de 3JS. "Het kwam regelmatig voor dat ik iets moest zingen dat ik niet kende. Als ik het dan op Spotify checkte, zag ik dat het 1 miljard streams had. Het heeft zeker voor nieuwe inspiratie gezorgd, je luistert toch hoe de grootste hits van nu in elkaar zitten. Het zou zomaar kunnen dat de 3JS op het volgende album een hipper geluid hebben. We laten ons graag inspireren door nieuwe sounds."