De finale van zangprogramma The Masked Singer is vrijdagavond door bijna 4 miljoen mensen bekeken. Volgens Stichting KijkOnderzoek schakelden 3.860.000 mensen in op RTL 4, waardoor het programma wederom het best bekeken programma van de dag werd.

Sinds de finale van het eerste seizoen van Idols in 2003 is er geen RTL 4-programma geweest dat tijdens het uitzendmoment meer kijkers trok. Toen zagen 4,9 miljoen mensen hoe Jim Bakkum en Jamai Loman streden om de winst.

The Masked Singer was al wekenlang het best bekeken televisieprogramma van de vrijdagavond. Elke aflevering trok meer kijkers dan de week ervoor. Vorige week keken volgens Stichting KijkOnderzoek 3,2 miljoen mensen naar het programma.

In het programma brengen bekende Nederlanders liedjes ten gehore terwijl ze onherkenbaar verkleed zijn. Het was aan de jury, bestaande uit Carlo Boszhard, Loretta Schrijver, Gerard Joling en Buddy Vedder, om te raden wie er achter de maskers schuilging. De presentatie was in handen van Ruben Nicolai.

Vrijdag zagen de kijkers hoe zanger Jan Dulles (3JS), verkleed als mythologisch figuur Neptunus, werd uitgeroepen tot winnaar. Actrice Noortje Herlaar, gehuld in een vossenpak, kwam op de tweede plek. Najib Amhali (zebra) en Nicolette van Dam (panter) vielen al eerder in de finale af. Churandy Martina, Mariska Bauer, Kim Feenstra, Diederik Jekel, Ernst Daniel Smid, Famke Louise, Babette van Veen en Samantha Steenwijk waren de andere bekende Nederlanders die eerder werden onthuld.

Na de finale van het zangprogramma was het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO1 met 1.900.000 kijkers het best bekeken programma. Op de derde plek kwam Beau, direct uitgezonden na The Masked Singer. Volgens Stichting KijkOnderzoek trok de talkshow 1.899.000 kijkers.