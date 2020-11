Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp werken aan een speciale uitzending van Veronica Inside (VI). Het programma verschijnt volgend jaar op televisie, bevestigt Talpa vrijdag na berichtgeving van het AD.

"We werken aan een speciale en extra lange aflevering van Veronica Inside, waarin Wilfred, Johan en René samen met héél Nederland voorspellen wat komend jaar gaat brengen", aldus Talpa. De productiemaatschappij wil geen verdere details bekendmaken.

Volgens het AD betreft het een eenmalig studioprogramma waarin de tafelheren van Veronica Inside niet alleen over de toekomst van het voetbal spreken. Ook het studiopubliek en de kijkers krijgen een rol in het programma. De beste voorspeller ontvangt een geldbedrag. Het programma wordt waarschijnlijk in december opgenomen en verschijnt waarschijnlijk op 2 januari.

Na een rumoerige zomer loopt op dit moment nog het tweede seizoen van Veronica Inside. Vanwege een ruzie met presentator Genee over zijn rol in een racisme-uitzending van VI dreigden tafelheren Van der Gijp en Derksen in juni te stoppen bij het populaire voetbalpraatprogramma, maar Talpa-eigenaar John de Mol hield het tweetal aan hun contract. Sinds 11 september zitten zij weer aan tafel in Hilversum.