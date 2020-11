Harry Styles wordt de eerste man op de cover van het vrouwentijdschrift Vogue. De Engelse zanger van One Direction is de blikvanger van het decembernummer, zo maakt het Amerikaanse maandblad vrijdag bekend.

Het is voor het eerst in het 128-jarige bestaan van Vogue dat een man solo op de voorkant staat. De eerste uitgave van het blad verscheen in 1892. Vogue komt sinds 2012 ook in Nederland uit.

In Vogue vertelt de 26-jarige Styles over zijn loopbaan als zanger en poseert hij onder andere in vrouwenkleding, waaronder een jurk. "Ik kijk naar vrouwenkleding en vind het geweldig", zegt hij.

Styles is sinds de oprichting in 2010 de leadzanger van One Direction. Sinds het vertrek van Zayn Malik uit de band in 2015 zingt Styles ook solo. Hij is ook actief als filmacteur.