De winnaar van het tweede seizoen van het populaire zangprogramma The Masked Singer is vrijdagavond bekendgemaakt.

Let op: dit bericht bevat spoilers.

Jan Dulles ontving in de finale de meeste stemmen van het studiopubliek en werd verkozen tot eindwinnaar. De Volendamse leadzanger van de 3JS volgde operazangeres Tania Kross op, die vorig jaar als de robot het debuutseizoen van het RTL4-programma won. Dulles zat verscholen in het pak van Neptunus.

In de eindstrijd gaven de overgebleven kandidaten een solo-optreden, waarna actrice Nicolette van Dam (panter) als eerste finalist werd ontmaskerd. De drie overgebleven karakters zongen een 'hintliedje' met daarin een aanwijzing over hun identiteit. Daarop viel cabaretier Najib Amhali (zebra) af. De twee overgebleven finalisten, Dulles en actrice Noortje Herlaar (vos), brachten vervolgens een duet ten gehore.

Aan The Masked Singer deden vijftien bekende Nederlanders mee. Gehuld in een pak moesten zij op een podium liedjes zingen. Zo was Willeke Alberti in het tweede seizoen te zien als de vuurvogel en zat Mattie Valk in een astronautenpak. De identiteit van de deelnemers bleef verborgen en de stemmen werden vervormd als de karakters in filmpjes of in de studio spraken.

Aan de hand van de muzikale optredens moest een panel, bestaande uit Carlo Boszhard, Loretta Schrijver, Gerard Joling en Buddy Vedder, raden wie zij voor zich hadden staan. Met hints werd het raden makkelijker gemaakt. De presentatie was in handen van Ruben Nicolai.

Gehuld in een pak zongen vijftien bekende Nederlanders in The Masked Singer. (Foto: RTL)

Programma trok miljoenen kijkers

The Masked Singer was wekenlang het best bekeken programma op de vrijdagavond. Vorige week trok het programma volgens Stichting KijkOnderzoek 3,2 miljoen kijkers, wat een eigen kijkcijferrecord betekende.

Ondanks de geldende anticoronamaatregelen hielden de panelleden van The Masked Singer geen afstand tot elkaar. Volgens RTL was dat niet nodig, omdat zij met de crewleden doorlopend worden getest op het coronavirus.

Churandy Martina, Mariska Bauer, Kim Feenstra, Diederik Jekel, Ernst Daniel Smid, Famke Louise, Babette van Veen en Samantha Steenwijk waren de andere bekende Nederlanders die eerder werden onthuld.