Ronnie Flex is tijdelijk niet te zien in het RTL-programma. De zanger is in contact gekomen met iemand die besmet was met het coronavirus en daarom is besloten dat hij niet bij de opnames kan zijn. Dat bevestigt een woordvoerder van RTL aan ANP.

Om die reden was niet Flex, maar Najib Amhali te zien in de uitzending van donderdagavond. Ook volgende week zal hij te zien zijn als panellid.

De productie van de spelshow vond het risico om de 28-jarige alsnog te betrekken bij de opnames te groot. "Omdat het een grote productie is met gastartiesten, fans, kandidaten, productiemedewerkers en andere crewleden achter de schermen konden de opnamen helaas niet worden verplaatst", stelt een woordvoerder.

Vanaf 19 november is Flex weer te zien in het panel, waar hij te zien is naast Jeroen van Koningsbrugge, Marieke Elsinga, Fred van Leer en Samantha Steenwijk.