Zo'n 1,87 miljoen mensen hebben woensdagavond de vriendschappelijke interland tussen Nederland en Spanje gezien. Het Nederlands elftal kwam niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen de Spanjaarden.

De uitzending op NPO3 is net niet het best bekeken programma van woensdag: dat is het NOS Journaal van 20.00 uur, waar 2,02 miljoen mensen naar keken.

Naar de voorbeschouwing van de oefeninterland keken 666.000 mensen en na de wedstrijd bleven 599.000 mensen hangen. Het gelijkspel van Oranje betekent dat bondscoach Frank de Boer de boeken ingaat als de eerste bondscoach die niet wint in zijn eerste vier interlands. Hij verloor bij zijn debuut van Mexico en tegen Bosnië en Herzegovina en Italië werd gelijkgespeeld.