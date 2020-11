Hart van Nederland zal per 4 januari 2021 ook een ochtendeditie krijgen. De presentatie wordt op werkdagen verzorgd door Mart Grol en in het weekend door Nadya Sewradj en Wolter Klok, meldt SBS donderdag.

In de ochtend wordt er een bulletin van tien minuten uitgezonden, dat om 6.30 uur start en tot 10.00 uur geactualiseerd zal worden. In het weekend beginnen de uitzendingen om 7.00 uur.

Hoofdredacteur Marc Veeningen zegt dat een ochtendeditie van het nieuwsprogramma bijdraagt om van Hart van Nederland een crossmediaal merk te maken. Het nieuws in het SBS-programma is behalve op televisie ook online te volgen.

"Inhoudelijk staat ook in de ochtend het nieuws in Nederland centraal, maar als er in het buitenland iets gebeurt dat Nederlanders raakt brengen we het ook", zegt Veeningen. "Zo wordt de kijker in tien minuten bijgepraat over al het nieuws dat voor Nederland relevant is."

Hart van Nederland bestaat sinds 1995. Het is voor het eerst in de geschiedenis van het programma dat er een ochtendeditie wordt gemaakt.

Gedwongen afscheid voor presentatrices wegens hervormingen

Een jaar geleden ontstond er rumoer rond het presentatieteam, toen presentatrices Selma van Dijk en Gallyon van Vessem gedwongen afscheid moesten nemen. SBS bevestigde dat het vertrek van het tweetal onderdeel is van hervormingen bij het nieuwsprogramma.

Van Vessem en Milika Peterzon begonnen in 1995 samen als eerste presentatrices bij Hart van Nederland. In 1997 verliet Van Vessem SBS6 tijdelijk, maar ze keerde in 2004 terug om Hart van Nederland opnieuw te presenteren.

In januari werd het nieuwe presentatieteam aangekondigd, waar Klok en Sewradj ook deel van uitmaken. Ook Maarten Steendam en Siham Raijoul behoren tot de vaste gezichten van het programma.