De eigenaren van The New Yorker hebben de bekende journalist Jeffrey Toobin na 27 jaar dienst ontslagen vanwege een incident tijdens een videoconferentie op Zoom afgelopen maand. Toobin was daarop masturberend te zien. De zestigjarige journalist dacht dat de camera uitstond.

De journalist masturbeerde tijdens een pauze van een video-overleg tussen medewerkers van The New Yorker en radiostation WNYC. Tijdens de pauze schakelde hij over op een andere videochat met een online sekswerker, niet wetende dat zijn collega's hem nog gewoon konden zien. Een week na het incident op 12 oktober werd Toobin geschorst.

Toobin bood kort na het incident zijn excuses aan, maar dat is voor uitgeverij Condé Nast niet genoeg. Het bedrijf had een onderzoek ingesteld en komt nu tot de conclusie dat de journalist niet langer voor het bedrijf kan werken.

"Ik wil iedereen verzekeren dat we problemen op de werkvloer serieus nemen. We willen een klimaat creëren waarin iedereen zich gerespecteerd voelt en onze gedragsnormen naleeft", aldus Stan Duncan van de uitgeverij in een interne verklaring, die in handen is van The New York Times.

Toobin, die al 27 jaar voor het bedrijf werkte en daarnaast ook te zien was als juridisch analist bij CNN, bevestigde zijn ontslag op Twitter.

De journalist schreef meerdere boeken, waaronder over O.J. Simpson. Dat boek vormde de basis voor de tv-serie American Crime Story: The People v. O.J. Simpson. Hij begon in 1993 bij het Amerikaanse tijdschrift The New Yorker.