Daniël Lippens gaat binnenkort vertrekken bij Radio 538. De radio-dj is vanaf 4 januari weer te horen op SLAM!, waar hij tot 2014 al werkzaam was. Dat maakt SLAM! woensdag bekend op zijn eigen website.

Lippens is momenteel nog in de vroege ochtend en op de zaterdagmiddag op 538 te horen, maar verruilt die plek voor een avondshow samen met Erik-Jan Rosendahl. Het koppel neemt daarmee de plek over van Anoûl Hendriks, die een nieuwe plek in de programmering zal krijgen.

"Ik vind het te gek om weer aan de slag te gaan bij SLAM!", laat Lippens weten. "Het is mijn eerste liefde in radioland en ik heb het gevoel dat er nog een waanzinnig hoofdstuk te schrijven is. Erik-Jan is een van mijn radiohelden en om nu samen met hem de avond onveilig te maken is echt een jongensdroom die uitkomt."

Rosendahl vult zijn collega aan door te zeggen dat er iets in hun uitzending moet gebeuren. "Onbegrijpelijke jingles, boodschappen met dubbele lading en nutteloze (maar grappige) spelletjes. Net iets vaker dan normaal gaan we het bizarre, het onbenoembare of het taboe aanraken in onze show. Dat zal ervoor zorgen dat we echt iets anders neerzetten dan de mainstream radio."

Lippens raakte eind 2019 in opspraak toen hij achter het stuur een livestream maakte. Kijkers zagen live hoe hij een fietser aanreed. De dj, die door 538 een week geschorst werd, trok het boetekleed aan en maakte een podcast over verkeersveiligheid.