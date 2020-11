Er worden, net als in 2019, speciale kerstafleveringen van Chateau Meiland gemaakt. Zender SBS laat woensdag weten dat de populaire realityserie op 22, 23 en 24 december wordt uitgezonden.

Het gaat in totaal om vier delen: op Kerstavond wordt er een dubbele aflevering uitgezonden. SBS zal op een later moment de locatie bekendmaken waar de speciale afleveringen zijn opgenomen.

Momenteel wordt het vierde seizoen van Chateau Meiland uitgezonden, waarin te zien is dat de familie is teruggekeerd naar Nederland. De eerste drie seizoenen speelden zich voornamelijk af in Frankrijk, waar het gezin een chateau runde. Ze besloten deze zomer om het kasteel te verkopen en zich te vestigen in Hengelo.

Het is nog niet bekend of er een vijfde reeks volgt van de realityserie, die steevast ruim een miljoen kijkers trekt. Op donderdag 19 november is de voorlopig laatste reguliere aflevering van Chateau Meiland te zien.