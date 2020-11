Ismail Ilgun maakt voor de NTR een tweedelige serie over drillrap, een muziekgenre dat de laatste tijd veel in het nieuws is.

In Project Ismail onderzoekt Ilgun wat drillrap is, waarom het zo populair is onder jongeren en wie 'de jongens achter de maskers' zijn.

Aanleiding voor het programma is de steekpartij in Scheveningen in augustus waarbij een negentienjarige Rotterdammer overleed. Een ruzie tussen twee rivaliserende drillrapgroepen was mogelijk de aanleiding voor het incident, zo werd gezegd. Ilgun onderzoekt of dat wel echt zo is door met de hoofdrolspelers van het incident in gesprek te gaan.

De 23-jarige Ilgun werd zelf bekend als 'treitervlogger', maar werkt inmiddels als jongerencoach in Amsterdam en is actief op YouTube met programma's waarin hij mensen probeert te verbinden.

Project Ismail wordt op 7 en 14 december om 21.25 uur uitgezonden bij de NTR op NPO3.