Dennis Schouten gaat na bijna vijf jaar definitief weg bij PowNed. De presentator en de omroep waren al een tijd met elkaar in gesprek over de toekomst van hun samenwerking, maar volgens de 25-jarige Schouten kwamen de twee partijen er samen niet uit.

"We hebben lang met elkaar gesproken, maar we zijn er helaas niet uitgekomen", schrijft Schouten woensdag op Instagram. "Na zo'n lange en intensieve tijd doet dat pijn. Desondanks wil ik PowNed bedanken voor de mooie tijd en de kansen die ze mij hebben gegeven."

Eind oktober maakte Schouten bekend verslaggever te worden bij de nieuwe ochtendshow van Wilfred Genee op Radio Veronica. Genee liet in zijn radio-uitzending weten dat Schouten ging vertrekken bij PowNed, wat door Schouten genuanceerd werd.

De presentator, die voor PowNed als verslaggever werkte, vertelde dat het vertrek nog niet definitief was. Wel liet hij weten dat de omroep hem na het aflopen van zijn jaarcontract alleen nog wilde inhuren als freelancer. Schouten zag dat niet zitten.

In juli was er ook sprake van een vertrek, maar dat ontkende Schouten destijds. De presentator meldde toen wel zijn contract te hebben laten aanpassen. Hij zou twee dagen per week voor de omroep blijven werken.