Amber Brantsen heeft woensdagochtend het NOS Journaal van 8.00 uur vroegtijdig moeten stopzetten. De zwangere presentatrice werd erg misselijk. De uitzending duurde daarom slechts drie minuten.

"Sorry, het was een wat korter NOS Journaal om 8.00 uur", twittert de 31-jarige Brantsen, die momenteel 26 weken zwanger is. "Maar bedenk: zwanger zijn is een feest!" Ze sluit haar bericht af met de hasthags #26weken, #kotsmisselijk en #maarjekrijgterzoveelvoorterug.

Tijdens de uitzending liet Brantsen weinig merken van de misselijkheid, maar nog voor ze het weerbericht had kunnen delen brak ze het Journaal abrupt af. De uitzending om 9.00 uur werd overgenomen door Jeroen Tjepkema.

Eind juli maakten de presentatrice en haar vriend, Google-communicatiemanager Rachid Finge, bekend hun eerste kindje te verwachten. Voordat ze dit nieuws deelden, moest Brantsen al eerder een Journaal-uitzending afbreken omdat ze onwel werd. Ze sprak destijds van "een heftig eerste trimester".