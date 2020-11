Kalvijn vindt het een goede zaak dat het Commissariaat voor de Media nieuwe regels heeft opgesteld voor het maken van reclame door populaire vloggers. De YouTuber reageert woensdag in De 538 Ochtendshow op de verplichtingen, die onder meer inhouden dat contentmakers het expliciet moeten vermelden wanneer ze reclame maken.

"Nu komen er regeltjes aan en dat vind ik goed", aldus Kalvijn. "Het laat zien dat de markt volwassen wordt."

Kalvijn, die in het echt Kelvin Boerma heet, heeft ruim 1,2 miljoen abonnees op zijn YouTube-kanaal. De 24-jarige YouTuber erkent dat populaire vloggers zoals hijzelf "veel bereik hebben en dat je dit kunt inzetten om reclame te maken".

Naar eigen zeggen heeft hij een jaar geleden het besluit genomen om zo transparant mogelijk te zijn over de reclame die hij maakt in zijn vlogs. "De kracht is om zo authentiek mogelijk te doen."

Eerder op de woensdag meldde het FD dat populaire vloggers in de nieuwe regels van het Commissariaat voor de Media in hun video's binnenkort geen producten meer mogen aanprijzen in ruil voor geld, wanneer ze hier geen expliciete melding van maken in hun content. Daarnaast moeten zij zich aansluiten bij de Stichting Reclame Code en het Nederlands Instituut voor de Classificatie Audiovisuele Media (NICAM), wat inhoudt dat ze zich moeten houden aan de regels van de Kijkwijzer.

Volgens het FD betekenen de nieuwe regels (pdf) "dat een bekende vlogger als Enzo Knol zich nog wel mag laten betalen om vissticks van Iglo te eten, maar niet drie keer mag zeggen hoe lekker hij ze vindt".