Populaire vloggers mogen in de nieuwe regels van het Commissariaat voor de Media in hun video's binnenkort geen producten meer aanprijzen in ruil voor geld, wanneer ze hier geen expliciete melding van maken in hun content. Dat meldt de toezichthouder woensdag aan Het Financieele Dagblad (FD).

Volgens het FD betekenen de nieuwe regels (pdf) "dat een bekende vlogger als Enzo Knol zich nog wel mag laten betalen om vissticks van Iglo te eten, maar niet drie keer mag zeggen hoe lekker hij ze vindt". Dit is wel toegestaan wanneer ze bij hun boodschap het woord 'advertentie' uitspreken of in tekst plaatsen.

Daarnaast moeten deze vloggers zich ook aansluiten bij de Stichting Reclame Code en voldoen aan de regels die de Code heeft opgesteld.

Hiermee krijgen vloggers een aantal plichten die ook voor televisieprogramma's gelden. Zo zullen ze onder meer een jaarlijkse bijdrage van 400 euro moeten gaan betalen voor beoordeling door Kijkwijzer en ieder jaar 220 euro afdragen voor toezicht door het Commissariaat voor de Media. Ook moet minstens 30 procent van de aangeprezen producten van Europese komaf zijn.

Zogenaamde 'hobbyvloggers' zouden volgens het Commissariaat voor de Media waarschijnlijk niet onder de nieuwe regels vallen. Het FD meldt niet waar de grens tussen hobbymatig en professioneel vloggen ligt, die vraag heeft NU.nl onder meer uitstaan bij het Commissariaat.

Volgens het dagblad zegt het Commissariaat voor de Media boetes te gaan opleggen voor het maken van sluikreclame. Tot nu toe houden veel vloggers zich niet aan de regels rondom het in beeld brengen van producten zonder aanprijzing. Aan het begin en het einde van een filmpje moeten ze melden dat de vlog reclame bevat.

Vloggers overtraden vrijblijvende regels uit reclamesector

In oktober bepaalde de Reclame Code Commissie (RCC), een initiatief van de reclamewereld zelf, dat Monica Geuze de regels had overtreden. De vlogger met ruim 500.000 abonnees op YouTube en ruim 1,2 miljoen volgers op Instagram had niet vermeld dat ze reclame maakte voor een zelfbruiner.

Enzo Knol werd in januari op de vingers getikt door de RCC, die geen boetes kan opleggen. De vlogger met 2,5 miljoen YouTube-abonnees schond de Reclamecode Sociale Media door niet transparant te zijn over zijn samenwerking met een chipsmerk.

NU.nl is in afwachting van een reactie van het Commissariaat voor de Media.