Humberto Tan blijft ook na het aflopen van zijn contract in mei bij RTL, meldt de presentator dinsdag in Bij Andy in de auto.

"Ik heb het naar mijn zin", aldus Tan over zijn werk bij RTL. De presentator laat weten dat er eerst nog wel een goed nieuw contractvoorstel moet komen. Tan doet geen uitspraken over de programma's die hij vanaf 2021 gaat maken voor de zender.

In mei 2018 verlengde Tan zijn contract bij RTL met drie jaar. Die verlenging kwam vlak voor de laatste uitzending van RTL Late Night met Tan als presentator. Tan werd vanwege de slechte kijkcijfers opgevolgd door Twan Huys.

Tan is sinds 2007 werkzaam voor RTL, waar hij nu onder meer Holland's Got Talent presenteert. De presentator verhuisde met de voetbalprogramma's naar de zender toen omroep Talpa werd opgeheven.