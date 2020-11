RTL gaat in een eenmalige show op zoek naar assistentie voor Carlo Boszhard, Irene Moors en Elise Schaap in de TV Kantine. In het programma De Casting Kantine gaan de drie op zoek naar nieuw imitatietalent. Buddy Vedder zal het programma presenteren.

In het afgelopen seizoen hadden ook al enkele onbekende Nederlanders een rol in De TV Kantine. Zo kwamen de makers via TikTok terecht bij Björn de Vries, die Chateau Meiland-ster Martien Meiland vertolkte.

De makers gingen vervolgens op zoek naar meer nieuw talent. De beste imitator wint een rol in het nieuwe seizoen van De TV Kantine, dat op donderdag 14 januari van start gaat.

De Casting Kantine is op donderdag 7 januari om 20.30 uur te zien op RTL 4.