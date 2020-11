Ellie Lust heeft bevestigd dat er een einde is gekomen aan haar programma Ellie Op Patrouille. De presentatrice schrijft op Instagram dat er geen vierde seizoen meer komt, AVROTROS bevestigt dat dinsdag aan NU.nl.

Lust deelt een foto van eerdere opnames op het sociale medium, waarbij ze schrijft: "Veel gezien en meegemaakt met deze twee. Zeer veel gelachen ook. Corona is stom."

Volgers vroegen haar vervolgens in de reacties of er nog een nieuw seizoen aankomt zodra de maatregelen rondom het coronavirus dat weer toelaten. "Nee, we stoppen ermee", reageert ze hierop. De presentatrice schrijft dat het na drie seizoenen tijd is voor iets nieuws.

Lust reisde voor het programma de wereld over om met de politie in verschillende landen mee te lopen. Het eerste seizoen werd in 2018 uitgezonden via AVROTROS. Het derde was in het voorjaar van dit jaar te zien. Lust doet voor de omroep ieder jaar verslag van de Pride Parade en maakt ook Ellie in de handel.

Ellie Lust kondigt op Instagram het einde van Ellie Op Patrouille aan. (Foto: Instagram Ellie Lust)