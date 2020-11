Dieuwertje Blok zou meer willen doen op televisie. De 63-jarige Sinterklaasjournaal-presentatrice zegt dat ze de wens heeft om meer nieuws- en culturele programma's te maken, maar dat ze het 'het stempel van kinderen' heeft gekregen.

Blok vertelt in gesprek met Zin dat ze vaak de vraag krijgt waarom zij niet vaker op televisie te zien is. "Dat ligt echt niet aan mij. Dan moet je bijvoorbeeld bij de NTR zijn, die veel te weinig gebruikmaakt van mijn kwaliteiten en populariteit", aldus de presentatrice.

Als voorbeeld van een programma dat ze graag maakte, noemt Blok Landinwaarts (NTR), waarin ze op zoek ging naar lokale cultuur en traditie. "Toen dat ophield heb ik een gesprek gehad bij de NPO, met de zendermanager Gijs van Beuzekom. Die zei: 'Het is de beslissing geweest van de NTR.' De NTR zei: 'Nee, het was de NPO.' Dan komt de stoom uit je oren maar je bent uitgeluld. Je hebt geen enkele macht."

Blok denkt dat het Sinterklaasjournaal er wellicht voor heeft gezorgd dat ze weinig andersoortige programma's mag maken. "Inmiddels lijkt alles vergeten, of veel, door het Sinterklaasjournaal. Dat heeft mij het stempel gegeven van kinderen. Terwijl ik eindeloos nieuwsprogramma's en culturele programma's heb gedaan."

Volgens de presentatrice is de televisie een "slangenkuil". "Het is de meest onveilige plek om te werken. Het ene moment ben je in de gratie, het volgende moment niet."