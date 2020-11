Cielke Sijben en Thijs Maalderink zijn maandag gestopt als sidekicks van het programma De Wild In De Middag, van dj Ruud de Wild. Dat bevestigt een woordvoerder van KRO-NCRV na eerdere berichtgeving door Radiofreak.

"De ambitie is om met een nieuw format voor De Wild In De Middag te komen waar meer mensen aan deelnemen in wisselende samenstelling", aldus de woordvoerder.

Afgelopen woensdag werden Sijben en Maalderink door de omroep ingelicht dat hun contracten niet verlengd zouden worden. Maandag werd besloten dat zij per direct stoppen. De twee waren daarom ook niet te horen in de uitzending van De Wild.

Op de vraag op wiens initiatief Sijben en Maalderink zijn vertrokken, zegt de woordvoerder: "Over het gesprek gisteren tussen de leiding en Cielke en Thijs laten we ons verder niet uit."

Ook wat er precies aan het besluit vooraf is gegaan, maakt de omroep niet duidelijk. Een snelle terugkeer zit er voor het duo echter niet in.

"De afgelopen jaren hebben zij samen met Ruud een fantastisch programma neergezet. Daar zijn we ze erg dankbaar voor. Op korte termijn zien we voor Cielke en Thijs bij KRO-NCRV helaas geen mogelijkheden, maar we gaan graag met Cielke en Thijs in gesprek als die zich in de toekomst wel voordoen."

Sijben was sinds het begin in 2017 verbonden aan De Wild In De Middag. Maalderink kwam er eind 2018 bij, toen hij Martijn Bruggeman opvolgde.

De Wild positief getest op coronavirus

Maandagmiddag gaf De Wild in zijn radioshow aan dat hij alsnog positief is getest op het coronavirus. De radio-dj liet zich vorige week testen, nadat zijn vriendin Olcay Gulsen positief op het virus was getest. De test voor De Wild was negatief.

Omdat hij zich echter niet lekker voelde, besloot hij zich recentelijk nogmaals te laten testen. Door de positieve coronatest blijft De Wild vanuit huis presenteren. De Wild zegt verder zich "verrot" te voelen. Gulsen is volgens hem wel weer helemaal fit.