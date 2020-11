Het Sinterklaasjournaal is maandag van start gegaan met ruim 1,4 miljoen kijkers. Het seizoen, dat om de fictieve stad Zwalk draait, begint daarmee een stuk sterker dan vorig jaar. Toen keken 874.000 mensen naar de eerste uitzending.

Vanwege de coronamaatregelen is een grote intocht dit jaar niet mogelijk en dus was lange tijd de vraag hoe de makers van het Sinterklaasjournaal de intocht zouden aanpakken.

In de eerste aflevering bleek dat de fictieve stad Zwalk, waar Matthijs van Nieuwkerk de burgemeester van speelde, is gekozen als aankomstplek. Op die manier is het niet mogelijk voor kinderen en ouders om toch naar de inkomst te komen kijken.

Ook Beau ging maandagavond weer van start. Ruim een miljoen mensen zagen de terugkomst van Beau van Erven Dorens die het stokje op RTL 4 van Eva Jinek overneemt.

Freek Vonk begon eveneens met een nieuw seizoen van Freeks Wilde Wereld, meteen na het Sinterklaasjournaal. Naar die uitzending keken 777.000 mensen.

Bij SBS6 begon op het uitzendtijdstip van Chateau Meiland het nieuwe programma Alle hens aan dek waarin bekende Nederlanders de Noordelijke Oceaanroute zeilen. Naar die uitzending keken 339.000 mensen. Een week eerder keken op dat uitzendtijdstip nog 1,4 miljoen mensen naar de familie Meiland op SBS6.