Jeroen Kijk in de Vegte wilde niet het risico lopen om te verstijven in zijn rol als mol in het jubileumseizoen van Wie is de Mol?. Daarom koos de presentator ervoor om onbevangen zichzelf te zijn, vertelt hij in Troost TV.

"Ik had me voorgenomen om niet te veel te gaan acteren, omdat ik helemaal geen goede acteur ben", aldus de 46-jarige radio-dj. "Als ik zou gaan acteren, dan zou het heel lastig worden om die rol vol te houden."

"In het spel komen zoveel momenten voorbij waarop je je niet kunt voorbereiden. Ik was bang dat ik zou verstijven omdat ik niet meer zou weten hoe ik moest reageren in mijn rol."

Eind oktober werd bekend dat Kijk in de Vegte de mol was in het jubileumseizoen van Wie is de Mol?. Finalist Tygo Gernandt en winnaar Nikkie de Jager vonden de presentator de beste mol ooit.