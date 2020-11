In de eerste aflevering van het Sinterklaasjournaal, dat maandagavond van start is gegaan op NPO3, werd de niet-bestaande locatie van de intocht aangekondigd. De stoomboot zal zaterdag in Zwalk aan moeten komen, de pieten kunnen de stad echter niet vinden op de kaart.

Vanwege de coronacrisis zal de sinterklaasintocht dit jaar zonder publiek plaatsvinden. Daarom wordt er opgeroepen om een tekening op te sturen naar het Sinterklaasjournaal, ter vervanging van een handje van Sinterklaas bij de intocht. "Dan kan iedereen er zaterdag toch een beetje bij zijn", zegt Dieuwertje Blok. Over het coronavirus werd verder niet gerept.

Zoals ieder jaar spelen er bekende Nederlanders mee in het Sinterklaasjournaal, dat sinds 2001 wordt gepresenteerd door Blok. Dit jaar speelt Matthijs van Nieuwkerk mee als burgemeester van Zwalk, de stad waar de stoomboot zaterdag aankomt maar die, tot verbazing van de pieten, niet op de kaart staat.

Niet alleen is er paniek onder de pieten omdat Zwalk onvindbaar is, ook lijken er niet genoeg kolen te zijn om de stoomboot naar Nederland te varen.

Naar aanleiding van het twintigjarig bestaan van het Sinterklaasjournaal is er een podcast met hoorspelen online te beluisteren.