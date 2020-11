De BBC belooft een nieuw onderzoek te starten naar het televisie-interview met prinses Diana uit 1995. Haar broer Earl Spencer beweert dat journalist Martin Bashir heeft gelogen om haar over te halen tot een interview en dat ze hierdoor voor de camera uitspraken heeft gedaan over haar huwelijk en de affaire van prins Charles met Camilla Parker-Bowles.

Volgens directeur Tim Davie neemt de BBC de kwestie heel serieus. "We zijn bezig met het starten van een groot onafhankelijk onderzoek." Wel is de zaak wat "ingewikkeld" aangezien Bashir momenteel ernstig ziek is met complicaties die verband houden met het coronavirus. Bashir is momenteel werkzaam als de godsdienstredacteur van BBC News.

Volgens Spencer zijn er bankafschriften vervalst om te doen voorkomen alsof mensen van het Britse hof waren omgekocht. De verklaringen beweerden ten onrechte dat twee hovelingen door de veiligheidsdiensten werden betaald voor informatie over Diana en prins Charles. Hierdoor zou Diana eerder geneigd zijn geweest om voor de camera's van Panaroma te verschijnen en haar verhaal te vertellen. In het beroemde en controversiële interview zei de prinses dat "zij met zijn drieën in het huwelijk zaten", verwijzend naar de relatie van prins Charles met Parker-Bowles. Diana en Charles waren destijds uit elkaar, maar nog niet gescheiden.

Nu heeft Spencer de BBC een dossier met bewijsmateriaal overhandigd dat een nieuw licht zou werpen op de tactiek die door de verslaggever is ingezet. "Ik vraag nu formeel aan de BBC om een ​​onderzoek naar deze kwestie in te stellen, en ik hoop, naast vele andere kwesties die moeten worden aangepakt, dat het de belangrijkste vragen zal beantwoorden", schreef Spencer in een brief aan Davie volgens Daily Mail.

De BBC deed in 1996 al onderzoek naar het interview. Toen werd er excuses aangeboden voor de valse bankafschriften maar geconcludeerd dat de afschriften niet zijn gebruikt om het interview met Diana te krijgen.

'Ze hebben zich nog niet verontschuldigd voor bedrog'

Spencer zegt niet akkoord te gaan met deze excuses. "Als de BBC zegt dat ze me 'excuses' hebben aangeboden, hebben ze zich daarvoor verontschuldigd voor de valse bankafschriften die ze me hebben laten zien die betrekking hebben op een niet-gerelateerde kwestie," zei de broer van Diana woensdag. "Ze hebben zich niet verontschuldigd voor de valse bankafschriften en ander bedrog waardoor ik Bashir aan mijn zus heb voorgesteld."

Het interview was haar eerste solo-interview en werd door de onderwerpen die besproken werden als controversieel gezien. Zo werd gesproken over haar zelfbeschadiging, haar eetstoornis, haar eigen affaire en ontrouw aan Charles en zijn affaire met Parker-Bowles. Ook sprak Diana over het gebrek aan steun dat ze voelde van de koninklijke familie en haar twijfels over de toekomst van Charles als koning van Engeland.

In 1981 trouwde Diana met prins Charles, begin jaren negentig zijn ze gescheiden. In 2005 trouwde de prins met Parker-Bowles. Diana overleed op 31 augustus 1997 na een auto-ongeluk in de tunnel Pont de l'Alma in Parijs.